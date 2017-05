NSC será o novo nome da RBS TV em Santa Catarina

Mudança 16/05/2017 | 12h44 Atualizada em

Está definido: em breve, a RBS TV em Santa Catarina passará a se chamar NSC. Este foi o nome que os próprios catarinenses escolheram para a emissora ao longo de 13 dias de consulta popular, na qual concorriam ainda DNC e LIG. A revelação da nova assinatura da afiliada da Rede Globo no Estado foi feita em primeira mão para os colaboradores da empresa na manhã desta terça-feira, 16. Na sequência, a notícia foi anunciada ao público no Jornal do Almoço.

A opção vencedora conquistou 66,28% dos votos, ao passo que LIG ficou em segundo lugar e DNC em terceiro. O novo nome da emissora será a cara dos catarinenses. NSC representa a Nossa Santa Catarina, lugar com elevados índices de desenvolvimento, saúde, cultura e educação, alguns dos muitos motivos pelos quais pessoas de todas as regiões do Estado se orgulham de chamá-lo de seu.

A campanha para a escolha do novo nome foi criada pela agência Exit e veiculada em todas as mídias da RBS SC nas últimas semanas, com o mote: "Essa TV é sua. Esse nome também é seu." A partir de agora, terá sequência o processo de criação de marca pela Interbrand, especialista no tema. Já a produção de todo o material publicitário para o lançamento da nova marca segue sob responsabilidade da Exit.

A mudança oficial deve ocorrer nos próximos meses e a nova assinatura será adotada não só pela RBS TV, mas também pelo grupo de mídia.

Leia também:

Público vai decidir o novo nome da RBS TV em Santa Catarina



Grupo RBS vende suas operações em Santa Catarina