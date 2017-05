"Nunca houve a intenção de comprar esse triplex", diz Lula em depoimento a Moro

Lava-Jato 10/05/2017 | 20h20 Atualizada em

Em depoimento ao juiz Sergio Moro, nesta quarta-feira (10), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a negar que o apartamento triplex localizado no Guarujá, litoral paulista, é de sua propriedade.

— Nunca houve a intenção de comprara esse triplex — afirmou.



Lula disse que o interesse em adquirir uma cota no empreendimento foi uma iniciativa de sua mulher, Marisa Letícia:

— Simplesmente, minha mulher resolver comprar uma cota da cooperativa Bancoop.



Lula disse que ficou sabendo do apartamento em 2005 e que só voltou a discutir sobre o investimento em 2013, que se tratava de "uma unidade simples", segundo o petista. O ex-presidente destacou que só ficou sabendo que o imóvel era um triplex em 2013. O ex-chefe do Executivo nacional também afirmou, mais uma vez, que não solicitou reformas no imóvel, mas que constatou "muitos defeitos no prédio" durante uma visita e que não se interessou pela compra logo nesse primeiro contato com o empreendimento:

— No dia em que eu fui ver (o apartamento) me dei conta que não era possível que eu tivesse um apartamento naquele local. Eu não teria como visitar a praia. Segundo o apartamento era muito pequeno para uma família de cinco filhos, oito netos e, agora, uma bisneta.

Segundo Lula, Dona Marisa, que não gostava do litoral, não se interessou em adquirir o apartamento, mas queria fazer "negócios":

— A dona Marisa tinha uma coisa importante. Ela não gostava de praia. Ela nunca gostou de praia. Certamente ela queria o apartamento para investimento.

Logo no início do depoimento, Lula afirmou:



— A verdade é a seguinte: não solicitei, não recebi, não paguei e não tenho nenhum tríplex.

O ex-presidente voltou a afirmar que esteve uma única vez no Edifício Solaris, em Guarujá, no litoral de São Paulo, para visitar o apartamento triplex, que considerou inadequado.

— Quando eu fui ver, não gostei.

Lula alegou não ter solicitado reformas no imóvel. No entanto, destacou que após ter apontado vários "defeitos" o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, disse que iria "fazer uma proposta".

— E nunca mais conversei com o Léo — acrescentou.



Moro perguntou se Lula tinha desistido do triplex depois que ele visitou o imóvel:

— O senhor decidiu que não ia ficar com esse primeiro triplex já na primeira visita que o senhor fez em fevereiro de 2014?

— Foi isso. Nunca solicitei e nunca recebi apartamento. Imagino que o Ministério Público vai na hora que for falar apresentar as provas. Eles devem ter pelo menos algum documento que prove o direito jurídico de propriedade para dizer que é meu o apartamento.

Segundo Lula, a acusação de que ele teria solicitado a instalação de um elevador no prédio do Guarujá é "uma das anomalias da denúncia do Ministério Público". Para reforçar sua afirmação, o ex-presidente entregou a Moro uma foto da escada de sua casa, na qual ele diz morar:

— Isso aqui, doutor, é uma escada caracol. O senhor deve conhecer. Essa escada tem 16 degraus. Essa escada é do meu apartamento, no qual eu moro há 18 anos. A dona Marisa tomava remédio todo santo dia para dor na cartilagem. Será que alguém de bom senso nesse país imagina que eu ia pedir um elevador em um apartamento que não era meu e ia deixar de pedir para fazer um elevador no apartamento em que a dona Marisa morava.



