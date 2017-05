"O Irã nunca deve ser autorizado a possuir arma nuclear", afirma Trump em Israel

Diplomacia 22/05/2017 | 10h49 Atualizada em

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou com veemência o apoio do Irã aos "terroristas" e insistiu que Teerã nunca deve ter autorização para possuir armas nucleares. O republicano discursou brevemente em Jerusalém, nesta segunda-feira (22), ao lado do presidente israelense, Reuven Rivlin.



— Estados Unidos e Israel podem afirmar com uma única voz que o Irã nunca deve ser autorizado a possuir uma arma nuclear, nunca, jamais, e que deve cessar o financiamento, o treinamento e o equipamento mortais de terroristas e milícias — declarou Trump.

De acordo com o presidente republicano, que visita o Oriente Médio em sua primeira viagem ao exterior desde a posse, há uma "tomada de consciência crescente" entre os países árabes da região que compartilham uma "causa comum" com Israel sobre "a ameaça que supõe o Irã".

Presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e de Israel, Reuven Rivlin, caminham pelo jardim da residência oficial da Presidência, em Jerusalém, acompanhados pelas esposas Foto: Noam MOSKOWITZ / AFP

Alguns minutos antes, o presidente israelense havia criticado o comportamento de Teerã.

— Temos que garantir que não vamos acordar em um pesadelo, com o Irã, o grupo Estado Islâmico e o Hamas em nossas fronteiras — declarou Rivlin. — Para poder sonhar, devemos assegurar que o Irã esteja fora de nossas fronteiras, fora da Síria e do Líbano — completou.

Primeiro presidente americano a visitar o Muro das Lamentações



Também nesta segunda-feira, Trump se tornou o primeiro presidente norte-americano em exercício a visitar o Muro das Lamentações. Seguindo a tradição, o republicano colocou a mão no muro e deslizou um pedaço de papel nas fendas entre as pedras.

Trump foi ao Muro sem ser acompanhado por qualquer líder israelense. Ele esteve no santuário no meio da tarde, pelo horário local.

Trump é o primeiro presidente dos Estados Unidos em exercício a visitar o Muro das Lamentações Foto: MANDEL NGAN / AFP

*AFP