"O PSDB é favorável a toda e qualquer investigação", diz presidente do partido em SC

MESADA NA PRISÃO 17/05/2017 | 22h44 Atualizada em

O presidente do PSDB em Santa Catarina, o deputado estadual Marcos Vieira, prefere ainda não se posicionar sobre a notícia de que os donos da JBS gravaram o presidente Michel Temer (PMDB) dando aval para a compra do silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e de que o senador Aécio Neves (PSDB) também foi gravado, pedindo R$ 2 milhões a um dos empresários.

Procurado pela reportagem na noite desta quarta-feira, o deputado afirmou que participou até tarde dos trabalhos na Assembleia Legislativa (Alesc) e ainda buscava mais informações sobre o caso.

—Não posso falar sobre algo que ainda não sei em sua plenitude, mas o PSDB é favorável a toda e qualquer investigação — concluiu.

O deputado também não confirmou qualquer reunião de emergência já agendada entre lideranças do partido e demais aliados no Estado.



Leia mais

Carolina Bahia: delação da JBS coloca futuro do governo Temer em risco