Oeste vence o Criciúma por 1 a 0 e empurra catarinenses para lanterna 

Criciúma jogou com um a menos desde os 35 minutos do primeiro tempo Foto: Ale Vianna / Eleven/Estadão Conteúdo

As duas primeiras rodadas da Série B não poderiam ser piores para o Criciúma. Após ser derrotado em casa pelo Santa Cruz, o Tigre voltou a perder na tarde deste sábado, desta vez para o Oeste, por 1 a 0, na Arena Barueri. O único gol da partida foi marcado por Alexandro, de pênalti, aos 26 minutos da segunda etapa. Com o resultado, o time do Sul do Estado fica na lanterna da competição, sendo o único a não ter somado nenhum ponto até aqui.

O Criciúma até começou melhor na partida. Nos primeiros minutos, sem nenhuma chance clara de gol, o Tigre mantinha o controle da posse de bola, dando pouco espaço para o time da casa. Aos poucos, no entanto, o Oeste foi encontrando brechas e chegando em contra-ataques. Em um desses, Mazinho foi derrubado na área aos 35 minutos pelo zagueiro Nino, que foi expulso. Apesar de o goleiro Luiz ter defendido a cobrança de Robert, esse foi o ponto de mudança na partida.

A partir daí, o Oeste passou a comandar as ações, chegando com perigo algumas vezes. O Criciúma tentava reagir, em especial com chutes de fora da área. O gol que decidiu a partida veio aos 25 minutos da segunda etapa. Novamente Mazinho foi derrubado dentro da área, desta vez por Ricardinho. Alexandro pediu para Robert para cobrar e não desperdiçou, batendo no canto esquerdo do goleiro Luiz.

Nos últimos 20 minutos do jogo, o Criciúma se lançou para o ataque com tudo, mas também deixava espaços na defesa. Aos 34 minutos, foi a vez do Criciúma reclamar um pênalti no zagueiro Raphael Silva, porém o juiz marcou antes um agarrão do jogador do Tigre. O árbitro apitou o fim da partida aos 49 minutos e sacramentou a segunda derrota seguida dos catarinenses.

Na saída do campo, o atacante Caio Rangel admitiu que a expulsão no primeiro tempo bagunçou o esquema tático. Ele também disse que o sinal de alerta está ligado, porém acredita que a virada começará na próxima sexta-feira, em casa.

— A gente vai trabalhar forte nessa semana para buscar a vitória no contra o América — afirmou.

Ficha técnica

Oeste (1): Rodolfo; Daniel Borges, Joilson, Lenadro Amaro, William Cordeiro; Luiz Gustavo (Alexandro), Fernando Aguiar (Velicka), Betinho, Mazinho; Robert e Júlio Cesar (Lídio). Técnico: Roberto Cavalo

Criciúma (0): Luiz; Diogo Mateus, Raphael Silva, Nino, Marlon; Paulinho (Ricardinho), Jocinei, Alex Maranhão (Diego Giaretta), Silvinho (Fabinho Alves); Zé Roberto e Caio Rangel. Técnico: Deivid

Arbitragem: Marielson Alves Silva, auxiliado por Marcos Welb Rocha de Amorim e Jose Carlos Oliveira dos Santos (trio da Bahia)



Gol: Alexandro (O), aos 26 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Fernando Aguiar, Velicka e Betinho (O); Ricardinho, Jocinei e Zé Roberto (C)

Cartão vermelho: Nino

Local: Arena Barueri