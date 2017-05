Operação da Polícia Federal em Joinville combate contrabando de camarão

Fraude 11/05/2017 | 09h29 Atualizada em

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Tripoli, que visa a combater o contrabando de camarões da espécie Pleoticus müelleri, vindos da Argentina, e fraudes no processamento e comercialização de pescados. Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, cinco de prisão preventiva, um de prisão temporária e seis de condução coercitiva, todos expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Joinville.



Além de cerca de 140 policiais federais, também participam da ação servidores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e Receita Federal. As investigações tiveram início a partir de fiscalização realizada por servidores do MAPA, em setembro de 2015, nas dependências de uma das empresas envolvidas, que fica em Barra Velha/SC.







21 mandados de busca a apreensão foram cumpridos na manhã desta quinta-feira Foto: Polícia Federal / Divulgação

Naquela ação, restaram apreendidos cerca de 400 kg de camarões Pleoticus müelleri provenientes da Argentina, cuja importação está proibida no Brasil desde 25/10/2013. Foram ainda verificados outros ilícitos, dentre os quais o uso indevido do selo do serviço de inspeção federal – SIF, que passa ao consumidor a falsa informação de que o produto foi processado por empresa inspecionada, quando isso na verdade não ocorreu.

Foi constatado também o emprego da substância química tripolifosfato de sódio em momento da cadeia de produção em que não é permitido, com o objetivo de agregar água ao camarão, de forma a propiciar ganho artificial de peso. O nome da operação é uma referência a tal composto químico. Peritos criminais federais coletaram amostras dos produtos para exames, com o fim de corroborar as provas produzidas com as apreensões já realizadas ao longo das investigações.

Foram encontradas irregularidades em na produção de pescados Foto: Polícia Federal / Divulgação

Os investigados, na medida de sua participação, responderão pelos crimes de contrabando (reclusão de um a cinco anos), uso indevido de selo ou sinal (pena de dois a seis anos de reclusão), de emprego de substância não permitida (pena de um a cinco anos de reclusão), entre outros.



