Os ensinamentos de Juarez Machado para ter uma carreira de sucesso no mundo business

Empreendedorismo 09/05/2017 | 21h27 Atualizada em

O artista plástico Juarez Machado encerrou o primeiro dia de palestras na Expogestão 2017, que acontece até quinta-feira na Expoville. O joinvilense falou sobre ¿talento, determinação e paixão que rompem fronteiras¿, relembrando um pouco de sua história e aquilo que o inspira no trabalho.



Juarez contou que nasceu artista, mas que o grande sonho sempre foi ser um personagem. E correu atrás para realizá-lo, acreditando em si mesmo para conseguir um lugar ao sol em uma cidade repleta de empresários e pessoas influentes.



Para isso, teve que sair de Joinville e buscar aprendizado e oportunidades pelo mundo. Nesse percurso, aprendeu que o fundamental para um artista é a criação e a inspiração.



— Todo o encanto e inspiração estão em volta de vocês, e não além do horizonte. Daí o segredo de vocês continuarem acreditando no trabalho de vocês e cada um se entregar por inteiro, fazendo disso o seu trabalho, a sua paixão e a sua dor — explicou.



O artista também ressaltou que a parte mais difícil em alcançar os sonhos é ter confiança e acreditar em si mesmo. De acordo com ele, esse é o mistério e o segredo para a pessoa ser aquilo que ela quer ser. Durante a palestra, Juarez também criticou a falta de cultura e investimento no setor em todo o País.



Como exemplo, citou que o Brasil não tem espaço nos leilões de pinturas no exterior. Segundo ele, um quadro foi vendido por R$ 1 milhão há algum tempo e o País comemorou apesar do valor estar bem abaixo do que é praticado por outros mercados europeus com mais tradição.



Para tentar mudar essa realidade, o artista mantém ateliês em algumas cidades do mundo, onde expõe os trabalhos e leva o nome de Joinville e do Brasil para o exterior. Além disso, criou o Instituto Juarez Machado na cidade como um presente para os joinvilenses e com a intenção de que todos aprendam e criem gosto pelas artes.