'Ou mudamos o jeito de fazer política ou o Brasil afunda', diz Bolsonaro em passagem por Joinville

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) realizou palestra na noite desta quinta-feira para um Sítio Novo lotado, em Joinville. Ele falou sobre segurança pública, desarmamento civil e a situação atual da política brasileira.



Bolsonaro esteve acompanhado do filho Eduardo (PSC-SP) e do deputado federal Peninha (PMDB-SC). Ele foi ovacionado ao subir ao palco e ouviu o público chamá-lo em coro de "mito".



Em seu discurso inicial, afirmou que não é candidato a nada e criticou parte dos políticos do Congresso, citando também o conteúdo da delação da JBS que colocou os nomes do presidente Michel Temer (PMDB) e o do senador Aécio Neves (PSDB-MG) na mira da investigação do Supremo Tribunal Federal.



— O Brasil tem tudo para dar certo, mas tem uma classe política que não merece estar em Brasília. Mas como acredito que Deus é brasileiro, acho que essa cúpula já está com o fim marcado — afirmou.



Militar da reserva, o deputado também disse que tem certeza de que os militares voltarão ao poder no Brasil por meio do voto. Inclusive, afirmou que teria a intenção de nomear militares para os cargos de ministro, caso fosse eleito presidente.



— Ou mudamos o jeito de fazer política ou o Brasil afunda — garantiu.



Entre os assuntos abordados na palestra, estiveram a defesa ao armamento da população para combater a violência, o investimento em tecnologia e pesquisa e critérios para receber refugiados de outros países.



— Uma coisa é a ajuda humanitária, mas esse Brasil é nosso.



O deputado realizou palestra durante a tarde em Florianópolis e ainda passa por Jaraguá do Sul e Blumenau nesta sexta-feira. O evento em Jaraguá está marcado para às 10 horas, no Centro Cultural da Scar.