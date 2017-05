Painel SC Que Dá Certo passa por Itajaí, no Litoral Norte

Empreendedorismo 10/05/2017 | 08h47 Atualizada em

O segundo encontro deste ano para o compartilhamento de histórias de sucesso por meio do projeto SC Que Dá Certo, ocorreu na noite desta terça-feira em Itajaí, no Litoral Norte de SC. Rogério Siqueira, do complexo Beto Carrero World, Cassiano Fuck, da Caviar Brasil e Bruna Vieira, do Café du Centre, dividiram suas experiências de sucesso com o público que lotou o auditório da Univali.



Empresários, autoridades e interessados pelo tema ouviram e questionaram os participantes sobre as estratégias que permitiram o crescimento mesmo durante a crise econômica.

O diretor presidente do Beto Carrero, Rogério Siqueira, falou sobre os desafios de coordenar o maior parque temático da América Latina e um dos maiores do mundo. Em 2016, mesmo em meio à crise, o parque teve um aumento no número de visitantes e as vendas online cresceram 70. Rogério também destacou as parcerias com empresas internacionais de entretenimento e projetos com a Escola Bolshoi do Brasil e o projeto Tamar.



— Eu coordeno um time que aprendeu a sonhar o sonho de um grande empreendedor, que sonhou um dia ter um empreendimento e nunca desistiu. Um sonho não tem preço e todos os funcionários sabem a importância de manter esse legado — contou.



O valor da persistência

Cassiano Fuck, proprietário da Caviar Brasil, falou sobre a dificuldade em produzir um produto que ainda é desconhecido para a maioria dos brasileiros. A bottarga, um produto feito com a ova da tainha é conhecido como o caviar brasileiro e é muito apreciado em países da Ásia e Europa.



—A gente queria fazer uma bottarga melhor que as produzidas no exterior, mas ninguém aqui no Brasil conhecia o produto e isso era um grande desafio. Mas, o primeiro passo para o negócio dar certo é acreditar no seu produto. Hoje, a nossa bottarga é reconhecida internacionalmente pela qualidade — afirmou Fuck.

Excelência no atendimento

Quando as irmãs Paula e Bruna Vieira começaram a pintar as paredes da própria cafeteria não imaginaram o sucesso do Café du Centre, que começou em Itapema. Bruna Vieira lembrou as dúvidas no início do negócio e destacou a excelência no atendimento e a qualidade dos produtos como diferenciais do empreendimento. No ano passado a rede de franquias faturou R$ 6,3 milhões, apenas um ano depois de ter aberto a primeira franquia. Em 2017, já são 15 unidades nos Estados da região sul.

— Usamos a criatividade para criar o nosso negócio e conseguimos trazer a Paris dos nossos sonhos para a nossa cafeteria. Como se tratam de produtos artesanais a preparação demora um pouco mais, por isso temos foco em espaços pequenos com, no máximo 150m² e 18 mesas, porque prezamos pela qualidade tanto no produto quanto no atendimento — disse.

O projeto SC Que Dá Certo, promovido pela RBS TV está em seu segundo ano e conta com o apoio dos parceiros Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-SC), o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob), a Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina (Fecoagro) e a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc).



Próximos encontros

23/05 – Jaraguá do Sul – Auditório do Sesi0

06/06 – Tubarão – Auditório da Acit

20/06 – Videira – Auditório da Unoesc

04/07 – Concórdia – Auditório do Sicoob Crediauc

