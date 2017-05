Painelistas da Expogestão apostam na retomada do crescimento econômico do Brasil

Otimismo 09/05/2017 | 21h14 Atualizada em

Retomada é a palavra da vez. Essa foi a frase usada por Gil Van Delft, CEO da Michael Page Group, uma das maiores empresas de recrutamento do mundo, como referência para a volta do crescimento da economia brasileira após uma recessão de três anos. O assunto foi pano de fundo para as discussões do tema do primeiro painel da Expogestão 2017: os desafios da liderança no novo mundo.

O painelista Luiz Wever, que atua há 20 anos na seleção de executivos e consultoria em capital humano, endossou a ideia e evidenciou as qualidades que empresas e profissionais precisam ter para se manterem competitivos.



— Existe um novo país em gestação, enfrentando todos esses momentos que estamos vivendo e que logo deve renascer. Esse renascer nós chamamos de uma potencial retomada aos níveis de crescimento e oportunidade que ele podia nos oferecer tempos atrás. Queremos acreditar que estamos criando um País com ideais modernos, baseado na concorrência honesta, competências sociais holísticas e uma agenda social comum para todos os brasileiros – disse Wever.



Segundo ele, muitas empresas já estão buscando compreender as mudanças que estão em curso e citou como exemplo o aumento da presença digital nas corporações. São elas que saem na frente com a retomada de investimentos no Brasil. Para o especialista, no futuro, quem não estiver nessa área vai ter problemas pra se manter eficiente, competitivo e produtivo.



— É difícil pensar nos próximos 30 ou 40 anos. Ter esse otimismo de fazer um País diferente é um grande desafio. Precisamos pensar como as coisas vão passar a ser para que possamos acompanhar as mudanças que o nosso mercado exige. Quem quiser se apegar aos modelos passados vai desaparecer – apontou.



O holandês Gil Van Delft, que fundou uma das principais empresas de recrutamento do país em 2003, acredita que essa retomada econômica já é uma realidade. Em pesquisa feita pela empresa Michael Page, liderada por ele, entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017, os resultados mostraram que apenas 29% das empresas no Brasil tinham o objetivo de aumentar o número de funcionários neste ano. Em abril, esse número alcançou os 35%.



— A retomada já começou e a confiança do mercado está voltando muito rapidamente. Esse ciclo que o Brasil passou faz parte da realidade de um País jovem e em crescimento. Doeu, mas temos lições para tirar disso. Acredito demais nessa retomada, falta pouco – disse.



Para Van Delft, produtividade, nova liderança e contratações estratégicas são as chaves para que uma empresa consiga largar na frente nessa retomada do mercado brasileiro. Outro ponto essencial é o estímulo para que os líderes dessas corporações mantenham uma visão 360º do negócio em que atuam.

Luiz Wever complementou destacando a importância da reestruturação de modelos de governança e a busca por entender quem será o profissional do futuro. Segundo ele, deverão ser consideradas competências essenciais, tais como liderança, ética, capital intelectual, curiosidade, sensibilidade para questões sociais, políticas e econômicas, conhecimento de idiomas, dedicação holística ao resultado, trabalho e família, além da capacidade de empreender.