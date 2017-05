Para cumprir Plano A, Figueirense apresenta zagueiro xerife e atacante de velocidade

Camisa 9 09/05/2017 | 15h58 Atualizada em

O Figueirense apresentou mais dois reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta terça-feira, o zagueiro Naylhor e o atacante Luidy vestiram a camisa alvinegra pela primeira vez. No campo eles estarão distantes por conta de suas posições, mas estiveram lado a lado na sala de imprensa do CFT do Cambirela, em Palhoça (SC), para serem apresentados pelo superintendente de esportes do Figueirense, Carlos Arini.

Antes de os atletas falarem sobre as respectivas aspirações com a camisa do Furacão, o dirigente deixou claro porque o clube os contratou. Conforme Arini, Naylhor foi escolha também por sua liderança em campo. Já Luidy pela combinação de velocidade e gols.

Naylhor Bispo de Souza Júnior tem 29 anos e estava no Ituano. Foi campeão do interior do Paulistão pelo clube de Itu, marcando o gol do título. No currículo, o atleta natural de Montalvânia (MG) tem também time como Icasa e Paraná. O defensor chegou assumindo a responsabilidade de ser um dos líderes do plantel alvinegro

— Chego para ajudar. Claro que o que puder, farei, com experiência dentro e fora de campo, no vestiário. É importante ter um grupo fechado e unido, que quer vencer. Uma competição longa necessita de jogadores experientes e também jovens. Vai ser importante a minha vinda e dos companheiros para fazer boa Série B e conquistar o acesso – disse, na coletiva.

Já Luidy Viegas, de 20 anos, tem perfil bem diferente. A começar pela experiência, bem menor. No ano passado, chamou a atenção na própria Série B, em defesa do CRB. Os seis gols e as 33 partidas que disputou chamaram a atenção do Corinthians, que o contratou e o cedeu ao Figueira por empréstimo até o fim do ano. O alagoano de União dos Palmares é de poucas palavras, mas deixou seu recado ao torcedor alvinegro.-

— Escolhi o Figueirense pela grandeza e história. Estou feliz. Quero buscar meu objetivo junto do grupo e espero que dê tudo certo. Estou muito motivado – descreveu.

O Figueirense começa a busca pelo retorno à elite nacional no sábado. O Furacão enfrenta o Goiás, no Serra Dourada, às 19h.



Ficha Técnica

Nome: Naylhor Bispo de Souza Júnior

Nascimento: 24/6/1987 - 29 anos

Posição: Zagueiro

Clubes: Nova Iguaçu-RJ, Icasa, Paraná e Ituano.



Ficha Técnica

Nome: Luidy Viegas

Nascimento: 21/7/1996 - 20 anos

Posição: Atacante

Clubes: Caçador-SC, Murici-AL, CRB-AL e Corinthians.

