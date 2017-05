Para embalar na Série B, Figueirense recebe o Náutico diante da torcida

Mais três pontos 20/05/2017 | 08h00 Atualizada em

Depois de estrear com vitória na Série B do Brasileiro, o Figueirense quer engatar um segundo resultado positivo para resgatar de vez a confiança da nova equipe e do torcedor. Neste sábado, às 16h30min, o Furacão faz a sua primeira partida na competição diante de sua torcida. Time, comissão técnico e diretoria contam com o apoio em massa dos torcedores rumo ao acesso à Série A de 2018. Uma promoção de ingressos foi feita ao longo da semana para atrair mais alvinegros ao estádio.

Para este compromisso, o técnico Márcio Goiano deve mandar a campo o mesmo time que venceu o Goiás fora de casa. Ele aposta no entrosamento para a equipe ganhar mais confiança ao longo da competição.

– Tem algumas coisas que acabamos nos apegando no futebol, mas é muito importante dar sequência ao grupo que inicia, até porque dá mais confiança. O resultado em si acaba afirmando isso. Sempre falamos que precisamos de alguns jogos para que a equipe se entrose, se conheça mais, isso foi muito importante – explicou.

Diferentemente do Alvinegro, o Náutico iniciou a competição com um tropeço, um empate sem gols em casa com o América-MG.

– Independentemente do Náutico, acreditamos em uma postura defensiva saindo nos contra-ataques. E jogando em casa e diante da torcida temos que nos impor também. A nossa parte não será só defensiva, temos que buscar o gol, mas com cautela e tranquilidade. Temos que equilibrar – pontuou o treinador alvinegro.

Ficha técnica

Figueirense

Thiago Rodrigues; Dudu, Bruno Alves, Leandro Almeida e Iago; Zé Antônio, Dudu Vieira e Jorge Henrique; Robinho, Luidy e Henan.

Técnico: Márcio Goiano

Náutico

Jeferson; Joazi, Tiago Alves, Nirley e Manoel; Darlan, Rodrigo Souza e Maylson; Erick, Anselmo e Alison (Cal Rodrigues).

Técnico: Waldemar Lemos

Arbitragem: Rodrigo Carvalhaes de Miranda, auxiliado por Wendel de Paiva Gouveira e Thiago Rosa de Almeida (trio do RJ).

Leia mais notícias do Figueirense