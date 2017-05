Parques estaduais de SC vão receber observadores de aves neste sábado durante evento mundial

Pássaros 12/05/2017 | 13h51 Atualizada em

Os parques estaduais de Santa Catarina vão funcionar com horário diferenciado neste sábado, 13, para receber observadores de pássaros que participam do Global Big Day. Os horários alternativos serão apenas para grupos que possuem experiência na área. No Estado, estima-se que mais de 1,8 mil pessoas pratiquem a atividade.

O evento, que chega a terceira edição, convida observadores de todo o mundo a postarem fotos do maior número de aves vistas em um período de 24 horas por meio da plataforma online eBird, junto com detalhes sobre a localização. No ano passado, 154 países participaram do evento e foram registrados 17 mil avistamentos de aves. Mais de 60% das espécies que existem no mundo foram observadas e fotografadas nessas 24 horas.

Carlos Cassini, técnico da Fundação do Meio Ambiente (Fatma) e chefe Parque Fritz Plaumann, de Concórdia, explica que a observação de pássaros exige muita concentração e silêncio, mas quem gosta de aves e é leigo no assunto também pode participar do evento fotografando em outros locais.

Contatos para os grupos que pretendem avistar aves nos parques estaduais:

