PF cumpre mandados nos gabinetes de Aécio, Perrella e Rocha Loures

Operação Lava-Jato 18/05/2017 | 09h04 Atualizada em

Agentes da Polícia Federal estão, desde as 6h15min, cumprindo mandados de busca e apreensão nos gabinetes dos senadores Aécio Neves (PSDB-MG), Zezé Perrella (PMDB-MG) e do deputado Rocha Loures (PMDB-PR). Os agentes chegaram em seis carros e, neste momento, o acesso ao Anexo 1 do Congresso Nacional está restrito.



Leia mais

AO VIVO: acompanhe a repercussão da crise no governo e ações da Lava-Jato

STF determina afastamento de Aécio e Rocha Loures dos mandatos

O que revelaram os donos da JBS na delação que implodiu Brasília



No início da noite de quarta-feira (17), o jornal O Globo publicou reportagem segundo a qual, em uma gravação de delação do dono do grupo JBS, Joesley Batista, diz que o presidente do PSDB, senador Aécio Neves (MG), teria pedido R$ 2 milhões ao empresário. O dinheiro teria sido entregue a um primo de Aécio. A reportagem diz ainda que a entrega foi registrada em vídeo pela Polícia Federal. A PF rastreou o caminho do dinheiro e descobriu que o montante foi depositado numa empresa do senador Zezé Perrella.

Segundo o jornal, ainda não há confirmação de que a delação do empresário tenha sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Leia as últimas notícias sobre a Operação Lava-Jato

*Agência Brasil