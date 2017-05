Polícia Civil investiga triplo homicídio em São José

Segurança 15/05/2017 | 10h39 Atualizada em

O tráfico de drogas é a primeira linha de investigação da Polícia Civil de São José, na Grande Florianópolis, para a motivação do triplo homicídio acontecido no bairro Forquilhas, sábado à noite. Três homens foram mortos a tiros e um ficou gravemente ferido na Rua Reinoldo Ferreira de Souza, na região do Horto Florestal. As vítimas morreram no Hospital Regional de São José e um quarto baleado está internado no Hospital Florianópolis.

Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma moto atiraram contra o grupo. Depois, eles fugiram em direção ao Loteamento Mello. Testemunhas levaram os homens atingidos para o hospital. Os mortos são Rogério Antônio Chaves, Felipe dos Santos Barbosa e Ezequiel Jonatan Kesseler. O homem ferido é Kleber Felipe Rodrigues Fagundes. Ele foi atingido por tiros nas costas e seu estado de saúde é estável.

De acordo com o delegado responsável pela Divisão de Investigações Criminais (DIC) de São José, Manoel Galeno, um dos atingidos tinha passagens por tráfico de drogas, o que corrobora com a tese inicial da investigação. De acordo com Galeno, pode ter ocorrido um acerto de contas entre os envolvidos.

