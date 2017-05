Polícia Civil prende suspeito de participar de decapitação em Joinville

Violência 17/05/2017 | 12h26 Atualizada em

A Polícia Civil de Joinville, por meio da Delegacia de Homicídios (DH), identificou na noite desta terça-feira mais um suspeito de envolvimento na decapitação de Alan Santos Rodrigues, 24 anos. O crime ocorreu em 29 de março, mesma data em que foi localizada a cabeça do jovem na rua Nossa Senhora de Fátima, bairro Vila Cubatão, zona Norte da cidade. Dois menores foram apreendidos na última semana suspeitos de envolvimento no crime.



Segundo informações da DH, a investigação avançou depois que os adolescentes foram apreendidos na última quarta-feira, dia 10. O suspeito foi confrontando pela polícia com o conjunto probatório obtido das declarações dos menores, que confessou integramente o crime. Durante interrogatório, ele explicou que foi o responsável por esfaquear Alan Santos antes da produção do vídeo que circulou pelas redes sócias.



O interrogado também relatou à polícia que foi o autor da filmagem e que é dele a voz que pode ser ouvida na gravação. Após isso, ocultou o corpo e decapitou a vítima com um facão, levando a cabeça até o bairro Vila Cubatão.



"Nós sabemos que nessa vida de drogas só há dois caminhos: a morte ou a cadeia", diz pai de jovem decapitado em Joinville



Ainda em depoimento, o suspeito afirmou não manter nenhuma relação ou ligação pessoal com o jovem decapitado. Por este motivo, a Polícia Civil confirmou que a motivação do crime está ligada exclusivamente às disputas entre facções criminosas.



O suspeito foi identificado pela Polícia Civil como Pablo Correia Rodrigues. O homem está detido por outro crime e foi interrogado nesta terça-feira no Presídio Regional de Joinville. As análises forenses realizadas no caso da decapitação confirmam os dados obtidos durante o interrogatório, principalmente marcas corporais, informações privilegiadas e confronto de voz preliminar.



A família de Alan contou à reportagem de A Notícia na época do crime que ele fazia bicos como pintor. Filho de pais religiosos, havia frequentado a igreja evangélica por muitos anos. Aos 15 anos, começou a se envolver com drogas. O pai, Neri Santos, lembrou que, no dia do crime, ele recebeu uma ligação por volta das 17 horas e saiu de casa dizendo que ia ao bairro Ullysses Guimarães.