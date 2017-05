Polícia da Indonésia prende 141 participantes de suposta festa gay

Ásia 22/05/2017 | 07h52 Atualizada em

A polícia da Indonésia prendeu 141 participantes de suposta festa gay em uma sauna, na capital Jacarta. Na tarde de domingo (21), as autoridades locais foram ao edifício Atlantis e executaram as prisões. A homossexualidade não é ilegal na Indonésia, com exceção da província conservadora de Aceh.



— Nossos agentes realizaram uma investigação sigilosa e executaram uma operação no local, no domingo — afirmou o detetive Nasriadi, identificado com apenas um nome.

Leia mais

Três alpinistas são encontrados mortos no Everest e um segue desaparecido

Acidente de ônibus deixa 17 mortos no sul do México

Líderes da França e da Itália discutem o futuro da Europa em jantar no Eliseu



Nasriadi afirmou que 10 pessoas detidas podem ser acusadas com base na dura legislação contra a pornografia do país. Entre os presos, estão os supostos organizadores do evento e também homens que estariam trabalhando com prostituição ou que eram strippers.

Os suspeitos podem ser punidas com até 10 anos de prisão. Os outros detidos ainda estão sendo interrogados pela polícia.

A Indonésia registra uma crescente intolerância com a comunidade LGBT, que desde o ano passado é alvo de ataques verbais de ministros, religiosos conservadores e grupo islâmicos influentes na sociedade.

Foto: Fernando / AFP

Leia mais notícias de Mundo

*AFP