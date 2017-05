Polícia Militar derruba barricadas erguidas por traficantes no Monte Cristo,em Florianópolis 

Guerra do Tráfico 10/05/2017 | 17h50 Atualizada em

Barricadas erguidas por traficantes nas ruas em volta do condomínio Chico Mendes, prédio conhecido como Carandiru, no bairro Monte Cristo, em Florianópolis, foram derrubadas na tarde desta quarta-feira (10). Cerca de 30 agentes da Polícia Militar estiveram no local. Um dos obstáculos foi feito de concreto, e por isso uma retroescavadeira do Deinfra precisou ir ao local para destruir a estrutura. Outras três barricadas foram feitas com sofás e eletrodomésticos.

A ação contou com agentes do 22º Batalhão, Choque, Bope, Tático e Rocam. Durante a ação, alguns suspeitos foram abordados e um adolescente foi apreendido com mandado em aberto por tráfico de drogas.

— Essas barricadas evitam que as viaturas adentrem e façam o patrulhamento na comunidade, mas também evitam que ambulância e carros dos bombeiros consigam prestar socorro. É ilegal essas barricadas e nós estamos cumprindo a lei — destacou o coronel Renato Cruz Júnior, comandante 1ª região da Polícia Militar.

Houve protestos por parte de alguns moradores, que disseram se sentir protegidos pelas barricadas. A defesa da comunidade é que a estrutura evitava um possível ataque de alguma facção rival. A Polícia Militar descarta essa versão e afirma que o confrontos na verdade acontecem na divisa com a Novo Horizonte.

Barricadas montadas pelo tráfico prejudicam comunidade do Monte Cristo, em Florianópolis



Um adolescente com mandado em aberto por tráfico de drogas foi apreendido Foto: Leo Munhoz / Agencia RBS

