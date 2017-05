Policiais interceptam e trocam tiros com quadrilha de caixeiros na BR-280 

Norte de SC 13/05/2017 | 14h12 Atualizada em

Um grupo de policiais de Canoinhas e Major Vieira, Norte de SC, interceptaram uma quadrilha que seguia pela BR-280, próximo ao trevo de acesso a Canoinhas. A ação ocorreu por volta das 3h30. Houve perseguição e troca de tiros, conforme informação da Polícia Militar de Rio Negrinho.



A polícia acredita que o grupo assaltaria uma agência bancária de Caçador, no Oeste de SC. Após a troca de tiros, pelo menos cinco suspeitos armados teriam fugido para um matagal. Até a tarde deste sábado, nenhum deles foi preso e não há informação se há algum ferido.



Segundo informações apuradas pela RBS TV, os criminosos seguiram pela SC-477, e abandonaram dois carros em Major Vieira. A polícia encontrou explosivos dentro do veículo e montou uma grande operação para prender a quadrilha.

O Batalhão de Operações Especiais (Bope), o Canil e o helicóptero Águia trabalham na busca de, pelo menos, cinco criminosos. O acesso à cidade de Major Vieira foi completamente interditado durante a manhã. Um caminhão do Corpo de Bombeiros bloqueava a pista e a polícia revistava quem passava pelo local.