Prefeitura de Florianópolis lança edital para licitação do trapiche do João Paulo 

Novela 18/05/2017 | 20h16 Atualizada em

Nesta sexta-feira (19), será lançado pela Prefeitura de Florianópolis o edital de licitação, na modalidade concorrência (tipo menor preço), para contratação de empresa especializada para execução da Primeira Etapa - Fase 1 do trapiche do João Paulo. Ao todo, 87 pescadores serão beneficiados.

A estrutura, reivindicada há mais de 20 anos pelos pescadores artesanais da região, vai possibilitar que eles atraquem seus barcos no mar sem risco deles encalharem na lama. Também passarão a tirar com mais facilidade das embarcações os produtos que obtiverem da pesca.

Por pouco, os pescadores não perderam o valor que já estava garantido para as obras: o prazo final para o edital ser publicado era 20 de junho. Caso contrário, o recurso voltaria para Brasília. Dos R$ 3,8 milhões, R$ 2,3 milhões serão pagos pelo Governo Federal via Caixa Econômica e o restante pelo Município.

O projeto prevê um porto pesqueiro artesanal de concreto com 250 metros de comprimento em forma de T, protegido de ressacas cíclicas, um sistema de cerca atenuando as ondas, pontões flutuantes para os barcos de pesca e lado direito para expansão de vagas e barcos de passagem.

Só que bem longe desta realidade vivem os pescadores do bairro. O esgoto que jorra no mar transformou a areia da praia em uma lama escura e poluída, e o mau cheiro é bem forte. Para piorar o cenário, dezenas de urubus enormes disputam com as gaivotas os restos de peixe. Imagem que destoa com uma das mais belas vistas da Baía Norte.

Pescadores disputam espaço com urubus na praia tomada pela lama Foto: Marco Favero / Agencia RBS