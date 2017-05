Prefeitura de Florianópolis vistoria área invadida no Saco dos Limões

Habitação 09/05/2017 | 19h09 Atualizada em

Quem subiu o Morro da Cruz pelo Saco dos Limões nesta terça-feira (09) se assustou com a quantidade de policiais militares na Rua General Vieira da Rosa. Dezenas de PMs em pelo menos dez viaturas deram apoio a uma ação das secretarias municipais de Desenvolvimento Urbano (SMDU) e Assistência Social (Semas) contra uma invasão em uma área verde que pertence à Prefeitura de Florianópolis.

No local, estão sendo erguidos diversos casebres simples de madeira. Eles começaram a ser construídos há pouco mais de um mês. Antes, foram colocadas estacas e divisões de bambu, numa espécie de loteamento improvisado. Segundo a Diretoria de Habitação, havia pessoas morando nessas residências e elas foram notificadas.

Conforme a SMDU, os agentes da prefeitura foram levantar o número de residências e invasores. Um relatório será entregue à Procuradoria Geral do Município, para que o órgão adote as medidas cabíveis. Segundo a Secretaria, será pedida a reintegração de posse do terreno.

O tenente coronel Marcelo Pontes, comandante do 4º BPM, explicou que os policiais foram acionados por ser uma área de risco de integridade física para os profissionais da prefeitura e não houve qualquer tipo de confusão.

Aparentemente ainda não há moradores nos casebres Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS