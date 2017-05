Presidente da Chapecoense oferece título estadual aos que morreram na Colômbia: "Também é deles"

Parabéns, Verdão 07/05/2017 | 18h44 Atualizada em

A conquista do título do Campeonato Catarinense é fruto do desempenho da Chapecoense na competição - tanto que ergue o troféu por ter melhor campanha que o Avaí. Mas para o presidente da Chape, Plinio De Nês Filho, tem mais gente de verde responsável pelo caneco. É a primeira conquista do clube depois da tragédia em 29 de novembro do ano passado.



Não há como não lembrar dos que partiram, mesmo pelo entusiasmo da conquista. O dirigente não conseguiu esquecer dos amigos que perdeu, tampouco foi capaz de segurar as lágrimas.

- Nossa torcida mostrou entusiasmo.

Esse título significa o resultado do trabalho de quem já fez parte do trabalho. Sempre caminhamos juntos. O título também é deles. Começamos a escrever uma nova história, depois do que aconteceu. Mas também é deles - desabafou, emocionado.

Plinio De Nês Filho pediu para o departamento de futebol que o Campeonato Catarinense fosse prioridade. Por mais que houvesse torneios com maior importância, a Chape deveria lutar tudo que pudesse para que o ato ocorrido neste domingo ocorresse. Segundo o presidente, era necessário pelo simbolismo. Era preciso alegrar o torcedor que sofreu com as perdas recentes.

- O título tem representatividade muito grande, não apenas por sermos pela primeira vez campeões do estado. Entendemos que deveríamos premiar nossa torcida, mas com o que nos é possível. Não podemos jogar todos os campeonatos e ganhar todos. O título do Catarinense é algo que podemos ter. E tivemos.

