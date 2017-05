Presidente do Avaí acompanha delegação da Chapecoense na visita ao hospital na Colômbia

Em Medellín 09/05/2017 | 16h01 Atualizada em

Chapecoense e Avaí foram rivais dentro de campo na final do Campeonato Catarinense — em que o título acabou ficando com o Verdão —, mas não são inimigos. Bem longe disso. Tanto é que na manhã desta terça-feira o presidente do Leão, Francisco Battistotti, esteve no hospital San Vicente Fundación, em Rio Negro, onde os sobreviventes do acidente aéreo com o avião da Chapecoense se recuperaram antes de retornar ao Brasil.

Battistotti entrou no hospital juntamente com a delegação da Chapecoense, em um espaço em que a imprensa não teve acesso. Na saída, o mandatário da equipe azurra narrou a emoção do reencontro dos sobreviventes com a equipe de salvamento.

— Foi algo muito bonito. Eu vim até aqui prestar solidariedade aos sobreviventes e ao presidente da Chapecoense, que é muito meu amigo, e também para entregar uma homenagem ao Atlético Nacional — destacou.

Em companhia da mulher, Maria Lucia Battistotti, o dirigente participou das homenagens no hospital. Durante a tarde, ele diz que não irá ao local da tragédia, mas que sua esposa irá para acompanhar de perto a visita.

A passagem de Battistotti por Medellín tem também outra finalidade. O Leão venceu o primeiro turno do Campeonato Catarinense e, por isso, recebeu a Taça Atlético Nacional de Medellín. Nesta viagem, ele pretende presentear o clube colombiano com uma réplica do troféu.

A entrega será feita antes de a bola rolar nesta quarta-feira. O jogo entre Chapecoense e Atlético Nacional, pela final da Recopa, tem início previsto para as 21h45min (horário de Brasília).



