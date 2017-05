Presidentes da Coreia do Sul e da China discutem tensão com Pyongyang

Diplomacia 11/05/2017 | 07h58 Atualizada em

Novo presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-In disse, na quarta-feira (10), que está disposto a visitar a Coreia do Norte

Os presidentes da China, Xi Jinping, e da Coreia do Sul, Moon Jae-In, concordaram que a desnuclearização da Coreia do Norte é considerada um "objetivo comum" pelos países. Os líderes conversaram por telefone pela primeira vez, nesta quinta-feira (11).



As relações entre China e Coreia do Sul ficaram tensas nos últimos meses com a instalação no território sul-coreano de um escudo antimísseis dos Estados Unidos (THAAD) para contra-atacar a ameaça balística norte-coreana. Alegando que a medida afeta a sua capacidade de defesa, o governo chinês faz oposição enérgica ao escudo e adotou medidas de represália contra empresas sul-coreanas.

Moon, do Partido Democrático, de centro-esquerda, deve modificar a política de grande rigidez em relação à Coreia do Norte desenvolvida pela presidente conservadora Park Geun-Hye, destituída por um escândalo de corrupção.

Moon, que foi um dos organizadores da segunda reunião de cúpula entre as duas Coreias em 2007, pretende retomar o diálogo com Pyongyang para tentar solucionar a questão nuclear.

O presidente sul-coreano, que havia manifestado restrições a respeito da instalação do THAAD, disse ao colega chinês que tem consciência das inquietações de Pequim e defendeu discussões bilaterais para permitir uma "melhor compreensão do tema". Além disso, Xi convidou Moon a uma visita oficial a China.

