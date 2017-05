Procon faz recomendações para as compras de Dia das Mães

Fique atento 11/05/2017 | 15h24 Atualizada em

Com a chegada do Dia das Mães, comemorado neste domingo, 14, é importante ficar atento na hora das compras. Atitudes como verificar a taxa de juros, a possibilidade de trocas e as regras para compras pela internet são recomendadas pelo Fundo Municipal de Defesa do Consumidor (Procon) de Balneário Camboriú. A data é a segunda que mais movimenta o comércio, atrás apenas do Natal. Quem deixou para correr atrás do presente na última hora, pode conferir as dicas do Procon:

