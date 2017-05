Programação infantil: versão inédita do clássico "O Patinho Feio" está em cartaz em Itajaí

Para falar sobre as diferenças 19/05/2017 | 18h27 Atualizada em

Estreia neste sábado em Itajaí o espetáculo infantil O Patinho Feio, o Gato Desgrenhado e as Galinhas Vesgas do Mundo, da premiada Téspis Cia de Teatro. É uma releitura do clássico O Patinho Feio em versão que explora o potencial de significados da história original. A apresentação será na Itajaí Criativa - Residência Artística nos dois últimos fins de semana de maio (dias 20, 21, 27 e 28).

Indicada para crianças a partir de 3 anos, a montagem é realizada por uma das companhias mais respeitadas no circuito de artes cênicas de Santa Catarina. As encenações dialogam com a criança contemporânea e apostam na capacidade dos espectadores em construir a própria versão da história e dos personagens. Além de provocar a imaginação das crianças, a montagem toca num tema atual e pertinente: as diferenças entre os seres e principalmente como lidar com elas.

A ideia do novo espetáculo surgiu a partir da necessidade de dar continuidade ao processo criativo da companhia iniciado com a peça ¿Um, Dois, Três: Alice!¿ (inspirado em Alice no país das maravilhas, de Lewis Carroll), de 2013.

Sinopse

Ao nascer numa ninhada à beira do lago, o Patinho Feio é expulso por ser diferente dos outros. Em busca de um novo lar, percorre vários caminhos até encontrar um Gato Desgrenhado e uma Galinha Vesga. Novas e inusitadas situações surgem do encontro entre esses três seres tão diferentes entre si, mas que nos convidam a pensar sobre respeito, afeto e aceitação.

Agende-se

O quê: estreia do espetáculo O Patinho Feio, o Gato Desgrenhado e as Galinhas Vesgas do Mundo, da Téspis Cia. de Teatro

Quando: dias 20, 21, 27 e 28 de maio (sábados às 19h e domingos às 16h e 19h)

Onde: Itajaí Criativa - Residência Artística (Rua Dr. Pedro Ferreira, 222, Centro, Itajaí)

Quanto: R$ 30 / R$ 15 (meia), à venda no Mercado Público de Itajaí e no Restaurante Empório Gourmet Itajahy

