Putin está disposto a fornecer diálogo entre ministro e Trump ao Congresso dos EUA

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou, nesta quarta-feira (17), que está disposto a fornecer o diálogo entre o ministro das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, e o presidente americano, Donald Trump, caso a Casa Branca autorize. O chanceler da Rússia e o republicano se reuniram em Washington, na semana passada.



— Se a administração americana autorizar, estamos dispostos a fornecer a gravação da conversa entre Lavrov e Trump ao Congresso e ao Senado americanos — afirmou Putin em Sochi, no sul da Rússia.

Em uma coletiva de imprensa, junto ao primeiro-ministro italiano, Paolo Gentiloni, Putin misturou ironia e críticas para evocar o escândalo nos Estados Unidos.



Em um primeiro momento, o presidente russo fez piada ao prometer uma "advertência" ao ministro das Relações Exteriores porque "não compartilhou as informações secretas" com ele ou com o serviço secreto russo, o que provocou risadas de Serguei Lavrov e das autoridades russas. Em seguida, Putin anunciou que divulgará o diálogo se a Casa Branca autorizar.



Logo após o fim da coletiva de imprensa, o conselheiro do Kremlin, Yuri Ushakov, citado pelas agências russas, disse que não se tratava de uma "gravação de áudio", mas de uma transcrição "feita por uma pessoa especial que está presente nos encontros" deste tipo.

Polêmica

Trump se tornou alvo de polêmica após ser acusado de divulgar informações secretas à Rússia. A Casa Branca sustenta, no entanto, que não houve a divulgação de operações militares que não sejam de conhecimento público.

O governo norte-americano ainda não informou se irá ou não autorizar a liberação da gravação. Donald Trump disse, na terça-feira (16), que como presidente, tem "direito absoluto" de compartilhar informações com outros países.

*AFP