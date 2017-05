Quais são os possíveis cenários se Temer cair e quem pode sucedê-lo

Infográfico 18/05/2017 | 22h09 Atualizada em

— Não renunciarei. Repito: não renunciarei.



Foi com dedo em riste que o presidente da República, Michel Temer, rechaçou nesta quinta-feira a possibilidade de deixar o cargo. Com o presidente gravado pelo empresário Joesley Batista em uma conversa para avalizar a compra do silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), oito pedidos de impeachment protocolados na Câmara, as reformas congeladas e o senador Aécio Neves (PSDB-MG) afastado do mandato, o país aguarda o desfecho da nova etapa da crise política, enquanto o Congresso já discute eleições diretas ou indiretas e possíveis substitutos de Temer.

Confira no gráfico abaixo os possíveis cenários caso Temer deixe o cargo: