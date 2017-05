Quarta-feira será de sol entre nuvens e temperaturas de até 25ºC em SC

De olho no tempo 17/05/2017 | 06h53 Atualizada em

A quarta-feira novamente registrou um início de dia ameno em Santa Catarina. Em Urupema, na Serra, os termômetros chegaram a marcar 6ºC nesta madrugada. Porém, apesar do tempo gelado no amanhecer, a tendência é de o dia seja mais quente em relação aos últimos dias. As temperaturas podem alcançar os 25ºC à tarde.



No Norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, a manhã será de nuvens, poucas aberturas de sol e chance de instabilidade passageira. Nas outras regiões, o sol aparece entre nuvens e o tempo será mais seco.



— O sol continua aparecendo em todas as regiões. Porém, chamo atenção que em algumas cidades as nuvens predominam em momentos do dia até com chance de uma instabilidade passageira. Tudo isso devido o ar frio que já está no mar, mas continua influenciando o tempo aqui — contou o meteorologista Leandro Puchalski.

Amanhã, 18, a presença do ar frio no mar irá segue trazendo umidade para o litoral de SC. Nestas regiões, o dia segue com nuvens e pouca instabilidade. Já no Oeste, o sol aparece entre nuvens. As temperaturas seguem parecidas com as vistas hoje.

Amanhecer do dia na praia dos Ingleses, em Florianópolis Foto: Cristiano Estrela / Agência RBS

