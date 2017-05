Quarta-feira será de temperaturas amenas em todas as cidades de SC

De olho no tempo 10/05/2017 | 07h19 Atualizada em

A quarta-feira começou com a presença de uma massa de ar seco e frio em Santa Catarina. Com a condição meteorológica, o dia amanheceu ameno e ao menos 22 cidades da Serra e Oeste registraram temperaturas abaixo dos 10ºC. No entanto, à medida que o dia passa, o sol aparece entre nuvens em todas as cidades. Há previsão de nevoeiros e chance de chuva passageira em algumas cidades.



Nesta madrugada, Urupema chegou 2,5ºC perto das 5h30min. Já em São Joaquim, a mínima atingiu 5,8ºC. À tarde, os termômetros sobem um pouco e a máxima na Serra fica perto dos 18°C. Nas demais áreas, a temperatura ficará entre 20ºC e 23°C.

— A nebulosidade é um pouco maior nas áreas entre o Litoral e os Planaltos. Uma chuva passageira está prevista também, mas em pouquíssimas cidades — lembrou a meteorologista Bianca Souza.

Amanhã, as nuvens irão predominar ao longo do dia. A chuva ainda deve permanecer no Estado, principalmente no Extremo-Oeste. Já as temperaturas seguem amenas entre o Litoral e Planaltos. As máximas ficam entre 24ºC e 26ºC em boa parte das cidades.

