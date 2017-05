Quarteto de DJs A Liga comemora aniversário com festa no P12 neste sábado 

Clube do assinante 19/05/2017 | 14h00 Atualizada em

O quarteto de DJ¿s mascarados A Liga comemora seis anos com apresentação neste sábado (20), no P12, em Jurerê Internacional. A festa marca também o lançamento da nova turnê, Revolving.

O grupo ficou conhecido pelos shows cheio de efeitos especiais e interação com o público e vai receber amigos e DJ¿s convidados, como o mineiro Ftampa, que foi o primeiro brasileiro a se apresentar no palco principal do Tomorrowland na Bélgica.

Suas músicas já ultrapassaram 1 milhão de plays no Spotify - a mais ouvida é We Drink Tequila, que tem mais de 500 mil reproduções. Escute:



Cada máscara tem um apelido - Zedd (a única que deixa a boca de fora), Bozo(cabelo azul e língua de fora), Fritz (moicano verde) e Gordon (cabelo laranja) e cada um tem sua função durante o show - um fica interagindo com o público no microfone enquanto outro serve a tequila na boca da galera, por exemplo.

O projeto começou como uma brincadeira entre amigos, idealizado por Peterson Ungaretti, empresário da cena noturna da Ilha. Ele chegou a ser um dos DJs mascarados, mas hoje atua como uma espécie de faz-tudo do grupo. Da formação inicial, permanecem dois - Zedd e Gordon. Eles já tocaram disfarçados de Slipknot, de Kiss, de presidentes dos EUA e de personagens de filmes de terror, e há cerca de três anos, apenas de palhaços. O grupo também abriu os shows da Miley Cyrus no país, em 2014.

Agende-se

A Liga

Quando: sábado (20),, com abertura da casa das 14h às 22h

Onde: P12 (Servidão José Cardoso de Oliveira, s/n, Jurerê Internacional, Florianópolis)

Quanto: a partir de R$ 40 2º lote feminino e R$ 70 3º lote masculino, à venda via Ingresso Rápido. Desconto de 20% para sócio do Clube do Assinante e acompanhante na compra do ingresso antecipado na loja Ingresso Rápido no Beiramar Shopping.

