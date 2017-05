Quatro embarcações de pesca afundam em Garopaba por causa do vento e mar agitado

Sul de SC 21/05/2017 | 16h02 Atualizada em

Quatro embarcações de pesca afundaram na madrugada deste domingo em Garopaba, no Litoral Sul de SC, por conta do vento forte e mar agitado. Dentro dos barcos estavam as redes dos pescadores da comunidade. Uma das embarcações foi removida, mas outras três ficaram no fundo do mar. Não havia ninguém dentro delas.

Segundo um dos pescadores da região, uma retroescavadeira foi usada para retirar o barco, que ficou bastante danificado. Os prejuízos para os donos das embarcações vão além dos danos estruturais já que a safra da tinha iniciou há menos de um mês.

Durante a noite o vento foi muito forte na região. Não foram registrados, entretanto, estragos em outros pontos da praia, nem em residências.

Leia também:

Abastecimento de água é prejudicado na Grande Florianópolis