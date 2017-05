"Queríamos o título", lamenta atacante da Chapecoense após derrota para o Atlético Nacional

Recopa 11/05/2017 | 00h21 Atualizada em

Time do Oeste catarinense ficou com a medalha de prata na decisão da Recopa contra o clube colombiano

Autor do gol de honra da Chapecoense na derrota por 4 a 1 para o Atlético Nacional na noite desta quarta-feira, em Medellín, na Colômbia, Túlio de Mello lamentou não ter conseguido levantar a taça de campeão do torneio. Ele destacou o carinho dos colombiamos, nas disse que dentro de campo, queria a vitória.

— O carinho que o povo colombiano teve com a gente desde que aconteceu a tragédia é algo incrível. Acho que a gente não teve esse carinho nem mesmo no Brasil. Essa amizade é indestrutível, é pra sempre. Dentro de campo, a gente queria o título. A gente tem que ser competitivo. Se não, não teria sentido entrar em campo. Foi o que tentamos hoje — disse o atleta.

Depois de sofrer muita pressão no primeiro tempo, o Verdão do Oeste voltou mais forte para o segundo tempo. Chegou a estar melhor do que adversário em alguns momentos do jogo, mas não conseguiu o resultado.

— Cometemos erros bobos, que eles aproveitaram. No segundo tempo, voltamos melhor, mas tivemos que nos expor mais. Eles ampliaram o resultado. Mas a gente fica satisfeito — completou.

A Chapecoense volta a campo neste sábado, às 19h. O Verdão encara o Corinthians, em São Paulo, pela estreia da Série A de 2017.



