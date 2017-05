Quinta-feira registra instabilidade em todas as cidades de SC

De olho no tempo 18/05/2017 | 06h53 Atualizada em

A quinta-feira começou com a presença de muitas nuvens em diversas cidades de Santa Catarina. E no decorrer de hoje, com a influência da circulação marítima e da umidade que vem do mar, a tendência é de que as áreas de instabilidade predominem no Estado. Nas regiões do Norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, a chuva fraca que chegou durante a madrugada deve permanecer durante todo o dia.

Com relação às temperaturas, a tendência é de que o dia seja de temperaturas amenas. Na Serra, as máximas não devem passar dos 14°C. Já no Oeste e Planalto Norte, a quinta fica entre 16ºC a 18°C à tarde. Nas cidades do Litoral, as temperaturas ficam registram até 24°C.



— A madrugada desta quinta-feira já teve mudanças nas condições do tempo. Dois motivos são responsáveis por estas mudanças: o primeiro deles é uma massa de ar frio que está no oceano. O outro motivo são instabilidades em níveis médios da atmosfera a partir dos países vizinhos — contou a técnica em meteorologista do Grupo RBS, Bianca Souza.

Amanhã, sexta-feira, a previsão do tempo indica aumento das nuvens, chuva e possibilidade de temporais isolados, principalmente no Meio-Oeste, Planalto e Litoral. Apesar do aumento da instabilidade, as temperaturas não mudam muito em relação aos últimos dias.



Acompanhe todas as notícias do DC