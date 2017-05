Quinta-feira será de temperaturas amenas em todas as cidades de SC

De olho no tempo 11/05/2017 | 07h22 Atualizada em

Amanhecer do dia no Mirante do Morro da Cruz, em Florianópolis

A quinta-feira será mais um dia de sol entre muitas nuvens em Santa Catarina. Segundo a central de meteorologia da RBS, principalmente no Norte e Vale do Itajaí, o dia terá predomínio de nebulosidade e chance de chuva passageira. Já No Planalto Norte e Serra, o destaque será a temperatura. Nestas regiões, a previsão é de que as máximas cheguem aos 17ºC à tarde.

Conforme o meteorologista Leandro Puchalski, no restante do Estado o dia terá temperaturas amenas. Na Grande Florianópolis e Sul, os termômetros ficam entre 22ºC a 24ºC. Já no Oeste, algumas cidades registram maior aquecimento e ficam entre 25ºC e 27ºC.

— Destaco que elas as nuvens predominam todo o dia no Norte e no Vale do Itajaí e em todas as regiões entre tarde e noite. Chance de chuva ainda tem, mas novamente será em pouquíssimas cidades — lembrou Puchalski.

Amanhã, o dia será de sol entre muitas nuvens em todas das cidades de SC. As temperaturas ainda estarão amenas, devido a massa de ar mais frio e seco que atua no Sul do Brasil. A chuva está prevista em momentos do dia, principalmente no Oeste, Serra e Sul do Estado.

