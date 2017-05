RBS SC realiza Painel Brand Safety em Foco em Florianópolis

Evento 18/05/2017 | 19h06 Atualizada em

A internet pode ser um campo fértil para anunciar uma marca ou produto. No entanto, alguns cuidados devem ser tomados ao escolher um veículo para propagar uma mensagem. Essa é uma das discussões que serão propostas no Painel Brand Safety em Foco, realizado pelos jornais Diário Catarinense, Jornal de Santa Catarina, A Notícia e Hora de Santa Catarina. O evento ocorrerá no dia 24 de maio, às 14h, no Auditório da FIESC, em Florianópolis. As inscrições podem ser realizadas gratuitamente por meio do site clic.sc/paineljornais.



Durante o bate-papo, serão abordados temas como a propagação de fake news em sites e redes sociais, bem como crises de reputação de empresas. Discussões sobre como anunciantes estão descontentes com a associação de suas marcas a conteúdos inadequados na internet, além dos números falsos de tráfego inflados por robôs, também estarão em pauta. A ideia é alertar para os riscos que são assumidos por uma marca quando associada a veículos sem certificação e credibilidade.

Entre os debatedores estará Marcelo Rech, que preside a Associação Nacional de Jornais (ANJ) e também o Fórum Mundial de Editores (WEF), ligado à Associação Mundial de Jornais (WAN-Ifra). Ainda participam Pedro Silva, presidente do IVC Brasil e da Federação Internacional dos Institutos Verificadores de Comunicação (IFABC), e Pedro Cherem, presidente do Sindicato das Agências de Propaganda de Santa Catarina (Sinapro/SC), com vasta experiência no mercado publicitário catarinense.

O Painel Brand Safety em Foco conta com apoio de FIESC, ACAERT, ACI, Sinapro/SC, Grupo de Mídia, ABAP/SC, ABRADi/SC, ABCOMM/SC, Acontecendo Aqui e Academia de Negócios e Soluções da RBS SC.

O quê: Painel Brand Safety em Foco

Quando: Quarta-feira (24), às 14h

Onde: Auditório da FIESC, em Florianópolis

Inscrições gratuitas pelo formulário online disponível em clic.sc/paineljornais