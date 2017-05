Recebimento de e-mails externos no Tribunal de Justiça de SC é bloqueado após ciberataques

TECNOLOGIA 12/05/2017 | 19h50 Atualizada em

O recebimento de e-mails externos está temporariamente bloqueado pelos servidores do Poder Judiciário de Santa Catarina. Segundo informou o Tribunal de Justiça de SC, trata-se de uma medida de prevenção em função do megaciberataque registrado nesta sexta-feira contra sistemas de comunicação de empresas e de serviços públicos em diversas partes do mundo.

Até o fim da tarde desta sexta-feira, não havia registro de interferência no segmento de tecnologia da informação do tribunal. As audiências da Previdência também foram suspensas nesta sexta-feira em Santa Catarina.

No Brasil, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) foi alvo do ataque, e funcionários foram orientados a desligar os aparelhos. Funcionários do banco Santander e da Vivo também relataram problemas nas redes internas, mas as assessorias negam a informação.