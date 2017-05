Referência da literatura afro-brasileira, Conceição Evaristo estará em Joinville para Feira do Livro

Cultura 09/05/2017 | 09h42 Atualizada em





Conceição apresentará palestra sobre os escritores negros do Brasil e o racismo no País Foto: joyce fonseca / Divulgação

Conceição Evaristo, um dos principais nomes da literatura brasileira e afro-brasileira, é presença confirmada na 14ª Feira do Livro de Joinville, que ocorre de 8 a 18 de junho no Expocentro Edmundo Doubrawa. Filha de lavadeira, Conceição impressiona e comprova que é possível conseguir o que ser quer. Para concluir a faculdade de Letras, trabalhou como empregada doméstica, babá e entregadora de jornais.



Hoje, é mestra em Literatura, pela PUC- RJ, e doutora em Literatura Comparada, pela UFF. Atua nas áreas de Literatura e Educação, com ênfase em gênero e etnia, é assessora e consultora em assuntos afro-brasileiros para pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Além disso, é poetisa, romancista e ensaísta. Como escritora, seu primeiro livro foi Ponciá Vivêncio, romance traduzido nos Estados Unidos, na França e no México.



Depois, vieram outros romances, contos e poesia como Olhos d¿Água, vencedor do Prêmio Jabuti na categoria Contos em 2015. Em seguida escreveu Histórias de Leves Enganos e Parecenças. Em todos os seus trabalhos estão presentes a crítica social e a religiosidade, que ela prefere chamar de ancestralidade.



A poeta traz em sua literatura profundas reflexões acerca das questões de raça e de gênero, com o objetivo de revelar a desigualdade velada em nossa sociedade, de recuperar uma memória sofrida da população afro-brasileira em toda sua riqueza e sua potencialidade de ação. Na infância, marcada pela miséria, diz que não viveu entre livros, mas rodeada de palavras e histórias contadas pela mãe e pelas tias: considera que a ¿ficção foi fundamental para a sua sobrevivência¿, e que completa que serviu ¿para entender o mundo e para encontrar seu lugar nele.¿



Seus contos estão em antologias na Alemanha, Estados Unidos, África do Sul, França e Inglaterra. Tem participado, como palestrante convidada, de grandes eventos internacionais, em vários países, como Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Moçambique, México, França, Inglaterra e Áustria. No dia 9, a partir das 14h, Conceição sobe ao palco da Feira do Livro para falar sobre o tema ¿Existe ou não racismo no Brasil? O que escrevem sobre o negro brasileiro e o que ele escreve sobre isso¿, e em seguida haverá sessão de autógrafos. A entrada é gratuita.