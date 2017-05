Relato de Joesley se baseia em diálogos de terceiros sem comprovação, diz defesa de Lula

Terremoto no poder 19/05/2017 | 15h57 Atualizada em

Os advogados Cristiano Zanin Martins e Roberto Teixeira, que defendem Luiz Inácio Lula da Silva, emitiram nota oficial rebatendo o teor da delação premiada de Joesley Batista, dono da JBS, que cita o ex-presidente da República. À Procuradoria-Geral da República (PGR), Joesley afirmou que Lula recebeu pagamentos indevidos de US$ 50 milhões, depositados em uma conta no Exterior.

"Verifica-se nos próprios trechos vazados à imprensa que as afirmações de Joesley Batista em relação a Lula não decorrem de qualquer contato com o ex-Presidente, mas sim de supostos diálogos com terceiros, que sequer foram comprovados", afirma o texto dos advogados, que reafirmam a inocência de seu cliente.

Leia a íntegra da nota da defesa de Lula:

A verdade é que a vida de Lula e de seus familiares foi – ilegalmente – devassada pela Operação Lava Jato. Todos os sigilos û bancário, fiscal e contábil – foram levantados e nenhum valor ilícito foi encontrado, evidenciando que Lula é inocente. Sua inocência também foi confirmada pelo depoimento de mais de uma centena de testemunhas já ouvidas – com o compromisso de dizer a verdade – que jamais confirmaram qualquer acusação contra o ex-Presidente.

A referência ao nome de Lula nesse cenário confirma denúncia já feita pela imprensa de que delações premiadas somente são aceitas pelo Ministério Público se fizerem referência – ainda que frivolamente – ao nome do ex-Presidente.



Cristiano Zanin Martins e Roberto Teixeira"



