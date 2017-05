Restabelecimento total de água na Grande Florianópolis ocorrerá na segunda-feira à tarde

Estragos da chuva 21/05/2017 | 21h19 Atualizada em

Uma força-tarefa trabalha para restabelecer totalmente na tarde desta segunda-feira o abastecimento de água na Grande Florianópolis. Um deslizamento de terraem Santo Amaro da Imperatriz, na manhã deste domingo, rompeu três adutoras, o que comprometeu o serviço em diferentes pontos da região. A chuva dos últimos dias, que também deixou estragos em outros pontos de Santa Catarina, causou a movimentação de terra. Com isso, apenas 50% da capacidade total de abastecimento na região está em operação.

Segundo a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan), 20 pessoas, um caminhão e três escavadeiras hidráulicas passaram a noite junto à margem do Rio Pilões para recuperar as peças rompidas. As adutoras são de 800mm, 600mm e 500mm. Os operários dependem, entretanto, das condições climáticas.

Se não chover forte, a expectativa é que no começo da manhã de hoje a maior peça esteja recuperada, enquanto a segunda ficará pronta apenas no começo da tarde. O serviço deve terminar somente perto das 18h. A principal dificuldade do trabalho no local é que uma cratera de 10 metros de profundidade se abriu. A região escorava as tubulações, que se romperam com o deslizamento.

Com a água bruta do Rio Pilões indisponível, a Grande Florianópolis depende apenas do Rio Cubatão, responsável pelos outros 50% do abastecimento da região. Por isso, o pedido da Casan é para que a população faça uso mínimo da água. As áreas mais afetadas são as partes mais altas de Biguaçu e São José e os bairros Trindade, Itacorubi, Santa Mônica e proximidades, em Florianópolis.O problema não afeta o restante da Capital porque elas são abastecidos por outros sistema como o da Lagoa do peri e o aquífero dos Ingleses.

MAIORES VOLUMES DE CHUVA

Registrado das 13h de sábado às 13h deste domingo:

São José 71mm

Palhoça 69mm

São Pedro de Alcântara 64mm

Luiz Alves 62mm

Garopaba 61mm

Antônio Carlos 56mm

Águas Mornas 55mm

Santo Amaro da Imperatriz 52 mm

Biguaçu 49mm

Imbituba 47mm

