Robinho marca golaço e comemora 100% do Figueira: "Deu tudo certo"

Restou ao goleiro buscar a bola no fundo do gol, enquanto Robinho chacoalhava os dois braços em círculos ao redor da cabeça, correndo em direção ao banco de reservas e perseguido pelos companheiros. A comemoração que mostrou que o atacante estava "maluco" tinha procedência. Segundos antes, o jogador do Figueirense deixou um marcador para trás passando a bola entre suas pernas. Passaria por mais um desta forma, na arrancada, e por outros dois que foram combate-lo, sem sucesso. A disparada só acabou diante da risca da grande área em virtude da patada de perna direita. Dela partiu o foguete que estourou as redes. Um golaço do ainda mais candidato à xodó da torcida alvinegra.

Na estreia na Série B do Campeonato Brasileiro a candidatura foi firmada com o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Goiás, fora de casa. Foi reafirmada com o golaço, o segundo do Figueira na vitória sobre o Náutico, neste sábado, no Orlando Scarpelli. Para o jogador, ainda que tenha sido decisivo, inclusive com uma assistência, dividiu os méritos com seus companheiros.

— Deu tudo certo. O time foi bem em campo, o resultado é fruto do trabalho. Vou buscar ajudar a equipe, e continuar trabalhando para dar alegria à torcida — disse o atleta, após a partida, em entrevista à rádio CBN Diário.

A vitória na casa alvinegra teve gols de Jorge Henrique, na abertura do placar, e também de Henan, que assinalou o terceiro. O último ato de Robinho foi sair de campo, substituído por Clebson. O atleta teve o nome gritado por grande parte dos 3,7 mil torcedores enquanto deixava o campo de jogo. Mais uma prova de que é candidatíssimo à jogador querido do torcedor. Conforme o jogador, o bom triunfo mostrou o Figueirense bem preparado nas três semanas de intertemporada após o Campeonato Catarinense, que levou à fluidez mostrada em campo.

— É mérito da comissão toda. Desde a chegada, trabalhamos muito os fundamentos e o entrosamento veio com o trabalho.

Na próxima rodada, o Figueirense vai jogar como visitante. Às 21h30 desta terça-feira, a equipe alvinegra enfrenta o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).



