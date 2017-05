Rodrigo Faraco: Avaí não soube aproveitar as chances no Morumbi

Vacilo 22/05/2017 | 22h09 Atualizada em

O Avaí esteve bastante perdido em campo contra o São Paulo. O primeiro tempo foi bem ruim, com muitos jogadores errando passes e posicionamentos. O Tricolor paulista pressionou desde o início, buscando o gol, que veio mesmo cedo, aos 10 minutos. A jogada saiu em falhas de marcação do Leão, que deram liberdade aos jogadores do adversário. Mas a primeira chance clara do jogo foi do time azurra. Nos pés de Marquinhos, aos 8 minutos. Mas ele em vez de colocar preferiu bater forte, isolando e perdendo a grande oportunidade.

O São seguiu jogando melhor e o Avaí desarrumado. Mas só duas bolas chutadas de fora da área assustaram o goleiro Kozlinski. No segundo tempo a postura dos dois times mudou. O São Paulo esperava para sair em contra-ataques. O Avaí pressionou, comandado por Marquinhos e chegou a sonhar com o empate, que não veio por erros nas finalizações. No final, antes do segundo gol paulista, o atacante Romulo ainda teve a bola pra empatar, mas errou de novo. O Avaí poderia ter saído melhor do Morumbi, mas não soube aproveitar



Sem impor proposta, Avaí sofre gol cedo e perde para o São Paulo