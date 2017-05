Sábado registra sol entre muitas nuvens em todas as cidades de SC

De olho no tempo 13/05/2017 | 07h46 Atualizada em

O sábado será de muitas nuvens e poucas aberturas de sol em Santa Catarina. Conforme a central de meteorologia da RBS, o dia terá amanhecer frio, mas com o aquecimento as temperaturas chegam aos 27ºC à tarde. Há chance de chuva em todas as cidades no início da noite.

No Norte, o dia será de nebulosidade e termômetros alcançando os 24ºC. Na Grande Florianópolis, o sábado terá mais aberturas de sol e máxima de 25ºC. Já no Oeste, a temperatura chega aos 27ºC, com pancadas de chuva ao anoitecer.

— Importante destacar que a chuva que estará todo o dia no RS avança para nós no final do dia, especialmente à noite, para o Oeste, Serra e Sul com menor chance para as outras regiões. Chamo atenção que isoladamente poderemos ter temporais e chuva forte — contou o meteorologista Leandro Puchalski.

Leia mais notícias:

Saiba como fica o tempo em SC no fim de semana de Dia das Mães