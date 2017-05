Saiba como fica o tempo em SC no fim de semana de Dia das Mães 

Previsão 12/05/2017 | 16h39 Atualizada em

O fim de semana do Dia das Mães deve ser de muitas nuvens em Santa Catarina, com aberturas de sol. O amanhecer tende a ser frio, mas ao longo do dia a temperatura fica amena em boa parte das cidades, entre 24ºC e 27ºC. Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, o sábado será marcado pela formação de um ciclone entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai.

— É importante destacar que a chuva que estará todo o sábado no RS avança para nós no final do dia, especialmente à noite, para o Oeste, Serra e Sul, com menor chance para as outras regiões. Chamo atenção que isoladamente poderemos ter temporal e chuva forte — explica Puchalski.



Na madrugada de domingo, a tendência é de temporal com rajadas de vento em todas as regiões. Mas a instabilidade deve se afastar, fazendo com que a chuva pare pela manhã. O sol deve aparecer aos poucos e predominar boa parte do dia.

Como o ciclone ainda estará no mar, o tempo deve ficar instável na Serra, Meio Oeste e Oeste, nas cidades próximas ao Rio Grande do Sul, onde um chuvisco isolado ao longo do dia não pode ser descartado.

Puchalski ressalta que as temperaturas estarão bem diferentes pelo Estado no domingo. Enquanto na Serra, Meio Oeste e Oeste o dia será entre frio e ameno, não passando dos 15ºC a 17ºC nas cidades Serranas e dos 20 a 22ºC no Oeste e Meio Oeste, nas outras regiões pode haver até certo aquecimento, com as temperaturas variando entre 24 e 27ºC.

O dia terá vento Sudoeste/Sul, entre Serra, Sul e Litoral devido o ciclone no mar. É importante ter atenção com a navegação devido o vento e as ondas, que ganham força entre o final do domingo e a segunda, com destaque para o litoral Sul.



Leia também:

Procon faz recomendações para as compras de Dia das Mães



Bebê com síndrome de Down estrela propaganda da Johnson's



Dia das mães: o melhor presente é estar presente