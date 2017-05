Saiba onde se vacinar contra gripe neste sábado em Santa Catarina 

Dia D 12/05/2017 | 19h57 Atualizada em

Quem faz parte dos grupos prioritários e ainda não se vacinou contra gripe pode aproveitar este sábado para se imunizar. Todas as salas de vacinação do Estado estarão abertas das 8h às 17h para vacinar crianças, idosos, professores, profissionais de saúde, gestantes, puérperas e doentes crônicos. Também haverá postos volantes para imunização. Em Florianópolis, por exemplo, terá pontos em supermercados, shoppings centers e no mercado público.

A dose previne contra os vírus influenza do tipo A, que inclui o H3N2, responsável pelas oito mortes neste ano no Estado, e do tipo B.



As pessoas que pertencem aos grupos da campanha, para receberem a vacina, devem comparecer ao posto de vacinação preferencialmente com a carteirinha de vacinação. Os portadores de doenças crônicas não transmissíveis devem apresentar prescrição médica com indicação da vacina contra influenza ou, caso sejam cadastrados em programas de controle das doenças crônicas do SUS, podem se dirigir aos postos em que estão registrados para receber a vacina sem a necessidade da prescrição. Já os professores têm de apresentar comprovante de vínculo com uma instituição de ensino e os trabalhadores de saúde precisam apresentar carteira de identificação profissional.

A campanha de vacinação contra gripe segue até dia 26 de maio. A baixa adesão à vacina neste ano preocupa a secretaria de Saúde de SC. A duas semanas do fim da campanha, sós metade dos catarinenses (54,3%) se vacinou contra a gripe. Os grupos que mais preocupam são gestantes e crianças de seis meses a menores de cinco anos.

Dia D da Campanha contra gripe



Quando: neste sábado

Horário: todas as salas de vacinação estarão abertas das 8h às 17h. Haverá postos volantes também

Quem deve se vacinar: crianças de seis meses até menores de cinco anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), idosos (acima de 60 anos), trabalhadores de saúde, professores, indígenas, detentos e funcionários do sistema prisional, além de portadores de doenças crônicas não transmissíveis ou condições clínicas especiais



