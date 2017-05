Santa Catarina registra tempo seco e temperaturas amenas nesta terça-feira

De olho no tempo 16/05/2017 | 06h55 Atualizada em

A massa de ar frio que chegou a Santa Catarina no último domingo permanece no Estado nesta terça-feira e o dia promete ser de tempo seco em todas as cidades. De acordo com a previsão da central de meteorologia da RBS, as cidades do Litoral e Planaltos podem ter maior nebulosidade. Já na Serra, a umidade alta e as baixas temperaturas favorecem a formação de nevoeiros e geada pela manhã. Em Urupema, a miníma registrada foi de 2,3ºC nesta madrugada.

Apesar do tempo gelado no amanhecer, as máximas chegam aos 24ºC à tarde. Na Grande Florianópolis e Oeste, os termômetros marcam 23ºC. Já no Sul, a temperatura deve ficar perto dos 22ºC. No restante do Estado, o dia não passa dos 20ºC.

Amanhã, 17, o sol continua aparecendo em todas as regiões. No entanto, cidades do Norte, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e parte do Sul e Serra terão predomínio de nuvens e chance de uma instabilidade passageira. As temperaturas também amanhecem baixas, mas sobem no decorrer do dia.

