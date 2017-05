Santa testa internet wi-fi em pontos públicos de Blumenau

Conexão 12/05/2017 | 08h27 Atualizada em

Para saber se é possível utilizar com tranquilidade a conexão oferecida pela rede Blumenau Conecta a reportagem do Santa visitou ontem à tarde quatro locais públicos. O mapa com todos os pontos de acesso do programa pode ser encontrado em blumenau.sc.gov.br/transparencia. Confira:



Rodoviária de Blumenau

Entre o embarque e o desembarque pode-se passar um bom tempo na rodoviária à espera do ônibus ou de quem está chegando e, para isso, a internet é uma boa companhia. E quem frequenta o local provavelmente está satisfeito com o acesso, como o publicitário Lucas Sutter Freitas (foto), 23 anos

Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

- Conexão: Bastou chegar à área de embarque e desembarque para que o smartphone localizasse a rede e conectasse.

- Velocidade: Suficiente para navegar em redes sociais como o Facebook e o Instagram, que exigem um consumo de dados maior para imagens, e até mesmo assistir vídeos no YouTube.

Parque Vila Germânica

Testamos o sinal em dois pontos diferentes: na Central de Atendimento ao Turista (CAT), ao lado da entrada próxima à Rua Humberto de Campos, e na área de entrada dos Setores 1 e 2.

- Conexão: Nas proximidades da CAT o aparelho localizou e conectou à rede sem dificuldades. Na recepção dos setores 1 e 2 o sinal também funcionava, mas bastaram alguns passos – em qualquer direção – para que a conexão perdesse força e sumisse.

- Velocidade: Na rede da CAT foi possível assistir vídeos no YouTube e acessar Instagram e Facebook. Já na entrada dos setores, YouTube, Instagram e Facebook também funcionaram, mas apenas em um ponto específico. Do lado de fora do setor já não havia mais conexão.

Parque Ramiro Ruediger

Apesar da ampliação do sinal, não foi tão simples utilizar a rede no parque. A professora Cristiane Aparecida Esser, 30 anos, contou que nem sempre consegue acessar a internet oferecida porque o sinal oscila bastante.

- Conexão: A rede Blumenau Conecta foi encontrada pelo aparelho, mas o sinal teve bastante oscilação.

- Velocidade: Acessou Facebook, mas não carregou imagens. Levou cerca de três minutos para atualizar o Instagram e não rodou vídeos do Youtube. Teve problemas para acessar páginas da internet, como o santa.com.br.

Terminal da Proeb

O mais difícil de utilizar. Se depender apenas da rede Blumenau Conecta, a espera pelo ônibus pode ser uma experiência solitária.

- Conexão: O aparelho só encontrou a rede e permitiu a conexão cerca de dois minutos depois de iniciar a busca e, mesmo assim, o sinal permaneceu instável.

- Velocidade: Não carregou YouTube e Instagram. Demorou cerca de dois minutos para carregar o santa.com.br, sem completar. A rede permaneceu oscilando, sem conectar em dois dos três aparelhos utilizados.