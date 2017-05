Sebrae SC promove 9ª Semana do Microempreendedor Individual 

Economia 08/05/2017 | 11h40 Atualizada em

Entre os dias 8 e 12 de maio, o Sebrae SC promove a 9ª Semana do Microempreendedor Individual (MEI). A programação, que contempla várias cidades catarinenses, é voltada tanto para quem já é MEI quanto para aqueles que pensam em se formalizar, e conta com uma série de cursos gratuitos e consultorias personalizadas. Nesta edição, um dos focos será a educação financeira.

O empreendedor também terá a oportunidade de fazer a declaração anual do MEI com o apoio da equipe do Sebrae. Todos os anos, além da declaração de rendimentos de pessoa física, os microempreendedores individuais têm uma obrigação extra que é fazer a declaração anual simplificada (DASN-SIMEI), a ser enviada até o dia 31 de maio. A inadimplência ou falta de entrega de declaração pode resultar no cancelamento do registro.

As orientações e os cursos serão feitos nos pontos de atendimento do Sebrae SC em todo Estado (agências e tendas de rua), das 9h às 18h, de segunda a sexta. Em Florianópolis, o atendimento também será realizado no sábado (13), das 9h às 12h, na tenda que será montada em frente ao TICEN.

Santa Catarina possui atualmente mais de 250 mil microempreendedores individuais formalizados, o que representa cerca de 50% do total das empresas registradas no Estado.

Para conferir a programação completa por cidade, clique aqui.