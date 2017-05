Secretaria de Segurança muda para nova sede em Florianópolis

Sede própria 22/05/2017 | 16h13 Atualizada em

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) se transferiu para o novo complexo de prédios construído na parte continental de Florianópolis. A mudança do gabinete do secretário César Grubba aconteceu na sexta-feira. Os comandos das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Instituto Geral de Perícias (IGP) e Detran ainda não foram para o local.



Erguida por R$ 89 milhões na Avenida Ivo Silveira, no bairro Capoeiras, a nova sede é dada como o maior investimento da segurança pública de Santa Catarina nos últimos anos. O planejamento foi para diminuir gastos com alugueis e melhorar a integração e a comunicação entre as instituições. Em abril, o DC mostrou que os prédios estavam prontos há seis meses e que a SSP gastou cerca de R$ 700 mil no período com o aluguel do então edifício que ocupava no centro da Capital.



A assessoria da SSP informou que a inauguração será entre junho e julho e que ainda não há atendimento ao público. Gabinetes foram disponibilizados para os comandos das polícias e órgãos da área, mas nem todos eles serão transferidos. O comando da Polícia Militar, por exemplo, seguirá no quartel do comando-geral, no Centro.



A estrutura conta com três prédios divididos em blocos e heliponto. A secretaria ficará no bloco C com as diretorias e gerências, a PM e o Corpo de Bombeiros no bloco A e no bloco B a Polícia Civil, Instituto Geral de Perícias (IGP) e Detran. A continuidade das mudanças está prevista para esta semana e irá até junho.



Enquanto o comando-geral da PM permanecerá na quartel do Centro, a chefia da Polícia Civil será transferida para a nova sede, mas o gabinete do delegado-geral Artur Nitz ainda não se mudou. A assessoria da Polícia Civil disse que ainda falta a instalação de alguns cabos de redes.



Nos bastidores, o clima entre servidores é positivo diante da estrutura disponível e a localização, pois evitará transtornos com o trânsito no Centro. Nos últimos meses, a apreensão de servidores era, ironicamente, justamente a falta de segurança do entorno, palco de constantes tiroteios e mortes entre gangues rivais. O complexo fica ao lado do Morro da Caixa, área controlada por criminosos e com intenso tráfico de drogas.



Rondas de motociclistas atua na região

O plano de pacificação prometido para as imediações do novo complexo, onde há problemas de tráfico de drogas e presença de facções criminosas, ainda não foi detalhado. Sabe-se apenas que houve reforço de policiamento por meio de grupos de motociclistas da PM (rondas ostensivas).



Hoje, a região continental de Florianópolis é uma das mais assoladas com o avanço da criminalidade. As guerras de facções e assassinatos amedrontam comunidades como Monte Cristo e o próprio Morro da Caixa. No mês passado, a Polícia Civil criou uma central de investigações do continente destinando policiais para apurações complexas do crime organizado com o objetivo de reduzir a ação de criminosos.



O complexo de segurança e as instituições que receberá:

Bloco A

Polícia Militar - Abrigará setores administrativos como corregedoria e diretoria de apoio logístico e financeiro. Terá gabinete para eventuais presenças do comando-geral, que permanecerá em sua sede histórica na região da Praça Getúlio Vargas.

Corpo de Bombeiros - A informação da SSP é que o comando-geral dos bombeiros, hoje na Rua Almirante Lamego, no Centro, será transferido para o novo complexo.



Bloco B

Polícia Civil - Delegacia Geral, o que inclui delegados da chefia de polícia, diretorias e parte administrativa. O prédio em que está sediada, na Rua Felipe Schmidt, no Centro, servirá como sede da corregedoria - o espaço é próprio do Estado.

Instituto Geral de Perícias (IGP) - A informação da SSP é que a direção-geral irá para o novo complexo. Hoje, o comando do IGP está no Itacorubi.

Detran - A informação da SSP é que a direção-geral irá para o novo complexo, assim como a comissão de leilões e algumas gerências a serem definidas. O atendimento ao público permanecerá na atual sede, no Estreito, em que o Estado paga aluguel de R$ 149 mil mensais.

Bloco C

Secretaria de Segurança Pública - Estrutura administrativa com gabinetes dos secretários titular e adjunto, diretorias e gerências.