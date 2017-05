Segunda edição do Fundam irá destinar R$ 700 milhões aos municípios de Santa Catarina

Investimentos 12/05/2017 | 17h27 Atualizada em

O governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo (PSD), apresentou nesta sexta-feira aos secretários executivos das Agências de Desenvolvimento Regional (ADRs) a segunda edição do Fundo de Apoio aos Municípios (Fundam). O programa irá destinar R$ 700 milhões aos municípios catarinenses ao longo do segundo semestre de 2017. Caberá às ADRs orientar as prefeituras na elaboração de projetos em infraestrutura.

— Esse é um programa essencial porque preserva e fortalece o modelo catarinense de boa distribuição populacional em pequenos municípios — disse Colombo.

A esperança do governo do Estado é que o Fundam 2 ajude a dinamizar a economia mesmo diante do cenário de crise. Espera-se que os investimentos em obras ajudem a criar empregos e renda nos municípios.

O secretário de Estado da Casa Civil, Nelson Serpa, esteve na reunião e fez um balanço da primeira edição do Fundam, considerada pelo governo um sucesso. Ela distribuiu R$ 606 milhões em investimentos em diferentes áreas, especialmente saúde, educação, saneamento básico e infraestrutura. Ressaltou também que o destino dos recursos é decidido por cada prefeitura e sem a obrigatoriedade de contrapartidas.

— Vamos manter a característica da universalidade do programa, com os recursos distribuídos de acordo com critérios técnicos, contemplando todos os municípios catarinenses — disse Serpa.



O projeto de lei 147/2017, elaborado pelo Executivo para a criação do Fundam 2, já está na Assembleia Legislativa para tramitação em regime de urgência. A proposta tem o aval do governo federal e da diretoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).